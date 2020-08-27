Kocasinan Belediyesi, 252 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı
KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN 2018 YILINDA İLÇENİN 182 FARKLI NOKTASINA YERLEŞTİRDİĞİ ‘KIYAFET VE EVSEL TEKSTİL ATIK KUTUSU’ İLE BU ZAMANA KADAR TOPLADIĞI 252 TON KIYAFET ATIĞINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI. ‘SIFIR ATIK PROJESİ’NE YAPTIĞI YATIRIMLARIYLA TAM DESTEK VEREN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ VE DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE BIRAKILMASINI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Kocasinan Belediyesi’nin 2018 yılında ilçenin 182 farklı noktasına yerleştirdiği ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile bu zamana kadar topladığı 252 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı. ‘Sıfır Atık Projesi’ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini söyledi.
“Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını vurguladı. Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sıraladı: “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Proje kapsamında ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduk. Özellikle 3 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu’ çalışma ile evsel atık yağlar toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz.”
Geri dönüşüm çalışmaların ülke ekonomisine olan katkısının büyük olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Çalışmalarla gelecek nesillere daha temiz Kocasinan ve daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız.” diyerek noktaladı.
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