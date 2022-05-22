Kocasinan akademi’de yıl sonu sergisi

Kocasinan Akademi, kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri, sergilemeye hazırlanıyor. 23-24 ve 25 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenecek olan yıl sonu sergisine tüm Kayserilileri davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlıkların devam ettiği çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurguladı. Kocasinan Akademi çatısı altında kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese hitap edecek olan tesislerin sayısını artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Akademi ile eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Açmış olduğumuz kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi kursiyerlerinin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da sergilenecek. 23-24 ve 25 Mayıs tarihleri arası toplam 3 gün sürecek olan ve sabah 10:00 ile 20:00 arası açık olacak sergide el emeği ürünler, Kayserili hemşehrilerimizin beğenisine sunulacak. Özellikle Kocasinan Akademi’ye hanım kardeşlerimin göstermiş olduğu ilginin sonucu ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimizin becerilerini gün yüzüne çıkartması noktasında özveriyle çalışan eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Bütün hemşehrilerimizi el emeği sergiye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşacak olan sergide; 3D tablo ile Türk Bayrağı yapımı, resim, çini, seramik biçimlendirme, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı, ev tekstil ürünleri, elde Türk işlemeleri, filografi, dekoratif ev aksesuarları, canlı çiçek tanzimi, kağıt rolyef, ahşap ve cam boyama, resim ve yazma kenarı işleme gibi çalışmalar yer alacak. Kurs hocalarının ve kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan eserler, 23-24 ve 25 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10:00-20:00 arası sergilenecek.