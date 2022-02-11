Kocasinan; 7 bin 560 kilo aydınlatma atık ile Türkiye Birincisi oldu

Kocasinan Belediyesi, 2021 yılında topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci oldu. Geri dönüşümde yapılan projeler ve çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem doğal kaynakların korunmasına hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) verilerine göre; Kocasinan Belediyesi’nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci oldu. Geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti;

"Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. Daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği ‘Elektronik Atık Toplama’ noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Ayrıca geri dönüşüm; herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık hale gelen elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.