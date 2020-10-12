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KOAH hastası kadın ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi

KAYSERİ’NİN SARIZ İLÇESİNDE FENALAŞAN KOAH HASTASI KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE ŞEHİR MERKEZİNE GETİRİLDİ.

KAYSERİ 12.10.2020, 13:11
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KOAH hastası kadın ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi

Kayseri’nin Sarız ilçesinde fenalaşan KOAH hastası kadın, ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki KOAH hastası kadın, tedavi gördüğü Sarız Devlet Hastanesi’nde durumu ağırlaşınca ambulans helikopter ile Kayseri şehir merkezine getirildi.

Helikopter ile getirilen kadın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

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