Klasik tutkunları modern KUMSMALL’da buluştu

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL’da gerçekleştirilen Klasik Otomobil Sergisi 1 hafta süresince klasik tutkunlarını bir araya getirdi. KUMSMALL AVM ve Rusty Garage işbirliği ile gerçekleştirilen Klasik Araç Sergisi’nde 23 araç sergilendi ve klasik otomobillerle AVM turu yapıldı.

Bir AVM’den çok daha fazlası olan KUMSMALL AVM, farklı etkinliklerle sosyal hayata renk katmaya devam ediyor. KUMSAMALL AVM’de açılan Klasik Otomobil Sergisi, yaşlandıkça değerlenen otomobilleri 1 hafta süresinde ziyaretçilerle buluşturdu. Aralarında 1947 model araçların da bulunduğu Klasik Otomobil Sergisi, benzerlerinden farklı etkinliklere de sahne oldu. KUMSMALL AVM’nin büyüklüğüne yakışır etkinlikler yapılarak klasik otomobillerle AVM turu gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler, KUMSMALL’ın caddeyi andıran modern koridorlarında her birinin değeri milyonları bulan klasik otomobillerle gezme şansına sahip oldu.