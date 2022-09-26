Klasik otomobiller Ali Dağı’na çok yakıştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ve dernek üyeleriyle Ali Dağı 360 Kafe Yeşil Alan’da buluştu. Birbirinden özel klasik araçların sergilendiği alanda Başkan Yalçın, dernek üyeleri ve aileleriyle sohbet etti.

Başkan Yalçın, sergilenen klasik araçları Kemal Nakipoğlu ve beraberindekilerle birlikte tek tek inceledi. Araçlar hakkında sahiplerinden bilgiler alan Başkan Yalçın daha sonra dernek üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, “Bütün bu organizasyon başkanımızın size hediyesidir. Her zaman yanımızda. Biz böyle bir aileyiz. Gönüllerimiz bu teneke parçalarında. Bizi birleştiren bir olay. En gencinden en yaşlısına kadar farklı farklı iş kollarından bizi bir araya getiriyor. Bu da Türkiye için iyi bir mozaik. İnsanların bir arada olmasını çok seviyorum. Bir eğitimci olarak birbirlerine saygı ve sevgi göstermelerini çok seviyorum. Bizi bir araya getiriyorsa bu işte bir hayır vardır diye düşünüyorum. Çocuklarımızla ailelerimizle güzel bir gün oldu. Buna vesile olan başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözlerine Kemal Nakipoğlu’nun meslek lisesinde Almanca öğretmeni olduğunu belirterek, “Kendisiyle onur duyuyorum. O gün bugündür irtibatı koparmadık. Eğitim öğretimine katkısı hala devam ediyor. Talas’ta da herkesin bir hobisi olsun diye yola çıkmıştık. Sizin hobiniz çok özel ve çok kadim. Buralar çok güzel. Talas biraz daha kendine göre eğlence ya da daha çok kır gezisi, doğa gezileri açısından zengin bir yer. İnşallah buraları daha da güzelleştirdiğimiz zaman güzel programlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.