KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’dan Vali Çiçek’e Ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet, Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı Valilik girişinde karşılayan Vali Gökmen Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Valilik Makamına geçti.

Kendilerini Kayseri’de ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Gökmen Çiçek, Bakan Erhan Arıklı’ya Kayseri’nin ekonomisi, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür eden Bakan Erhan Arıklı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından makamdan ayrıldı.