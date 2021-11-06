Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı Talas Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programla Ali Dağı’na yüzlerce meyve fidanı dikildi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, önceki başkanlardan Ayhan Uzandaç, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Talas Esnaf Odaları Başkanı Alaaddin Kayabaşı ile çok sayıda Kızılay gönüllüsünün katılımıyla düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçti.

“ÜLKEYE VE GELECEĞE SAHİP ÇIKIYORSUNUZ”

Gönüllülerle birlikte çok sayıda meyve fidanını toprakla buluşturan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada burada sıradan bir ağaç dikme etkinliği düzenlenmediğine vurgu yaparak, “Bugün burada ağaç dikerek toprağımıza, vatanımıza, ülkemize sahip çıktığımızı, ülkemizin doğasına, iklimine değer verdiğimizi gösteriyoruz. Çok sayıda genç kardeşimi aramızda görüyorum. Yaşıtlarınız televizyon başında veya internette vakit geçirirken sizler geleceğe sahip çıkma adına buraya ağaç dikmeye gelmiş bulunuyorsunuz. Şehrimizin iklimine ve doğal yaşamına katkı sağlıyorsunuz. Hem sizleri hem de bu organizasyonu düzenleyen Kızılay Talas Şube Başkanlığını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

TALAS KIZILAY’A YENİ BİNA

Konuşmasında Kızılay Talas Şubesine yepyeni bir bina kazandıracaklarını da söyleyen Başkan Yalçın, hayırsever Halil Ünal tarafından yaptırılacak yeni binanın temelini yılbaşında atacaklarını sözlerine ekledi.

“GÖLGESİNDEN DE MEYVESİNDEN DE CANLILAR YARARLANACAK”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yaptığı konuşmada Kızılay’ın önemine vurgu yaparak, “Türk Kızılay’ını 153 yıl önce bizlere kazandıran değerli büyüklerimize teşekkür borçluyuz. Burada ağaç diken kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu ağaçların gölgesinden de meyvesinden de her türlü canlı yararlanacak” diye konuştu.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de yaptığı kısa konuşmada Kızılay bayrağını hep birlikte daha yüksek noktalara çıkartmaya gayret edeceklerini ifade ederek, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.

Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel ise Kızılay’ın kuruluşunun 153. yılına dikkat çekerek, “Kızılayımız 153 yıldır var. Bugün burada diktiğimiz ağaçlardan insanlar 153 yıl boyunca meyve yiyecek. Desteklerinden ve katılımlarından dolayı Talas Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.