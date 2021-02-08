Kitija Laksa Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol Letonyalı gard Kitij Laksa’yı kadrosuna kattı. Laksa bugün Kayseri’de olacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketboldan bir transfer daha. Sarı-Kırmızılılar Letonyalı 1996 doğumlu oyuncu Kitija Laksa’yı transfer etti. Letonya Milli takımında da forma giyen başarılı oyuncu Kitija Laksa bundan sonra Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Son olarak TTT Riga forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Bellona Kayseri Basketbol forması ile hem ligde hem de EruoCup’ta mücadele edecek.

Son olarak TTT Riga takımında forma giyen 182 cm boyundaki tecrübeli oyuncu Kitija Laksa yarın Kayseri’ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Bellona Kayseri Basketboldan yapılan açıklamada, “Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son TTT Riga forması giyen Kitija ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz” denildi.