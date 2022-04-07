Kitap sohbetlerinde bu ay ‘İslam’ konuşuldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın gençlere yönelik olarak başlattığı kitap sohbetlerine Ramazan ayında da devam edildi. Her ay farklı bir kitapla gerçekleştirilen programda bu ay Ramazan’ın ruhuna uygun olarak Sezai Karakoç’un İslam isimli kitabı tahlil edildi.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına İslam ve getirdiği kültürel zenginlik üzerinde durarak başlayan Başkan Yalçın, İslam’ı dini anlatımlarla dinlemenin yanında sosyolog ve mütefekkirlerden de dinlemenin bu zenginliği derinlemesine anlamaya katkı sağlayacağına dikkat çekti. Sezai Karakoç’un İslam kitabına ayrı bir önem verdiğine değinen Başkan Yalçın, her yıl Ramazan ayı geldiğinde mutlaka okuduğunu söyledi. “Bugün Sezai Bey’i hem anma hem de anlama açısından bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Ayrıca müntesibi olduğumuz İslam gibi bir değeri, onun bu güzel eserinden birkaç satırla paylaşacağız” diyen Başkan Yalçın, programda Sezai Karakoç’un ‘Yağmur Duası’ ve “Anne” şiirlerini okudu.

Programın sonunda ise Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, yaşama ve beslenmeye dair bilgiler paylaştı. ‘İnsanın Fabrika Ayarları’ başlığı altında verdiği bilgilerde yeme içme alışkanlıklarına değinen Doç. Dr. Gönen, Türkiye’deki yemek çeşitliliğine dikkat çekti ve bu çeşitliliğe paralel olarak da diyabet riskinin arttığını belirtti. Konuşmasında vücudun aç bırakılmasının önemine vurgu yapan Gönen, orucun farkında olunmadan vücudu arındırdığını ifade etti.

Sohbet sonunda katılımcılar arasından kura çekilerek gelecek ay ele alınacak Max Tegmark’ın “Yaşam 3.0” kitabı hediye edildi.