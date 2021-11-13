Kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye ceza yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kıraathanede kumar oynayan 5 şahsa cezai işlem uygulandı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde kahvehane ve kıraathanelerde yapılan uygulamada, Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede 5 şahsın 104 adet oyun kağıdı ve 400 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi.

Kıraathane sahibine Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan cezai işlem uygulanırken, kumar oynayan 5 şahsa da Kabahatler Kanunu’ndan 6 bin 680 TL para cezası uygulandı.