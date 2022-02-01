Kick Boks Türkiye Şampiyonu’ndan Başkan Öztürk’e ziyaret

19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda K1 kategorisinde +70 kiloda mücadele eden Gülden Mercan Atille şampiyon olarak altın madalya kazandı. Turnuvanın ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şampiyon sporcu Gülden Mercan Atille’yi makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı Gülden Mercan Atille’yi tebrik eden Başkan Esat Öztürk; “Daha önceki başarılarını da çok iyi bildiğim Gülden Hocamızı tebrik ediyorum. Hocamız Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına gitmek için hazırlanıyor. İnşallah şampiyonalara katılarak ülkemizi oralarda en iyi temsil edeceğine inanıyorum. Türkiye Kick Boks turnuvasında bir kez daha birincilikle dönen Gülden Mercan Atille hocamızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Hocamız başarıya ve ödüle doymuyor. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Daha önceden 2 Dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu olan hocamız ilçemizde görev yapan iyi bir eğitimci. Kendisini bu özelliğinden dolayı da tebrik etmek istiyorum. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Onlara maddi ve manevi destek veriyoruz. Gülden hocamızın sadece Kick Boks üzerine başarısı yok. Hocamız ilçemizdeki polislik, komiserlik ve spor akademisi sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimizi başarılı bir şekilde hazırlıyor. Biz sadece Kick Boks değil, Rafting, Futbol, Tekvando, Kayak ve Snowboard gibi birçok spor dalında kulüplerimize destek veriyoruz. Alınan başarılar asla tesadüf değil. Altın madalya ile ilçemize dönen hocamıza Yahyalı Belediye Başkanı olarak çam sakızı çoban armağanı çeyrek altın hediye etmek istiyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. Biz kendinden inşallah bir dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Hocamıza hem dua ediyor, hem de maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye Şampiyonu Gülden Mercan Atille ise, "19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya ile ilçemize döndük. Milli Takımın ilk ayağı olan bu turnuvada en üst puan almaya hak kazandık. 5-15 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan turnuvalara katılacağız. Burada en üst puanı alırsak Allah’ın izni ile Avrupa şampiyonasında ülkemizi, Kayserimizi, Yahyalımızı temsil edeceğiz. Desteklerinden dolayı Esat Başkanıma teşekkür ediyoruz. Her zaman varlığını desteğini bizlere hissettirdi. İnşallah bizde desteklerinin karşılığını Dünya ve Avrupa Şampiyonu olarak vereceğiz” ifadeleri kullandı.