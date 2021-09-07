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Kevin Luckassen kiralık gönderildi

Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan Kevin Luckassen’i Romanya’ya kiralık olarak gönderdi.

KAYSERİ 07.09.2021, 08:30
Kevin Luckassen kiralık gönderildi

Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan Kevin Luckassen’i Romanya’ya kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan Kevin Luckassen’i kiralık olarak gönderme kararı aldı. Bu futbolcunun sözleşmesini önce tek taraflı feshetme kararı alan ancak sonrasında fikir değişikliği yapan sarı kırmızılılar, lisans işlemlerini hallettikten sonra kiralık olarak Romanya’ya gönderdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kevin Luckassen için Romanya’nın Sepsi OSK Gheorghe kulübüyle sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

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