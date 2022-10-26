KESOB’da yeni dönemin ilk Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantı Divan üyelerinin belirlenmesiyle başladı. Terziler Odası Başkanı Kenan Arslan ve Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Erol Gül Divan üyeleri olarak yer alırken, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da Divan Başkanlığı yaptı.

Başkan Şeyhi Odakır konuşmasına, “Göreve geldiğimiz 2022 yılı Haziran ayından itibaren bize emanet edilen makamın saygınlığını ve itibarını koruyarak, odalarımıza ve esnaf sanatkârlarımıza en iyi şekilde hizmet emek için tüm gayretimizle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz” ifadeleriyle başladı.

KESOB Başkanı Odakır, 2022 yılı içerisinde KESOB Sicil Müdürlüğü’ne 3 bin 502 kayıt, bin 610 tadil ve bin 298 terk işleminin gerçekleştiğini söyledi. Odakır, kayıtlı 31 bin 496 faal esnaf ve sanatkâra hizmetleri aksatmadan yürütmeye devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Şeyhi Odakır, oda ve sicil kaydı olmayan esnaf ve sanatkârlara yönelik Birlik olarak denetim faaliyeti başlattıklarına değinerek, şunları söyledi:

“490 kişi denetlendi, 423 kişinin kayıt olmadığı tespit edilerek Sicil Müdürlüğümüzce tebligat gönderildi. Tebligata rağmen kayıtlarını yaptırmayan üyeler ilgili belediyelere bildirilerek kayıt altına alınması sağlanacaktır. Esnaf denetimlerimiz devam edecek olup talep eden odalarımızın üyeleri sıra ile denetlenecektir.”

Odakır, odaların talep ettiği belgeler hakkında, “Faaliyet dönemimiz içerisinde odalarımızın talep ettiği 240 adet Kapasite Raporu ile ihracat yapan esnaf sanatkârlarımızın talep ettiği ATR, Menşei Şahadetnamesi, Forum A ve EUR1 belgeleri onaylanmıştır” diye konuştu.

Başkan Odakır konuşmasında, “Konfederasyonumuzdan Birliğimize gönderilen toplam 91 adet uygulama genelgesi ile farklı konuları içeren talimat yazıları odalarımıza anında duyurularak gereğinin ifası istenmiştir” diyerek, birlik bünyesinde kurulan basın birimi hakkında şöyle konuştu:

“Esnaf ve sanatkârlarımızı ilgilendiren önemli konular ile Birliğimizin faaliyet ve uygulamaları yazılı ve görsel basında duyurularak esnaf sanatkârımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca faaliyetlerimizi ve uygulamaları daha iyi duyurabilmek için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bir personel aldık.”

Birlik tarafından çıkarılan Kayseri Esnaf ve Sanatkârının Sesi dergisi için çalışmaların devam ettiğini belirten KESOB Başkanı Odakır, oda başkanlarına dergide yer almasını istedikleri faaliyetleri Birlik’e iletmeleri gerektiğini hatırlattı.

Özel bankalar, hastaneler ve eğitim kuruluşları ile yapılan protokollere değinen Odakır, yapılan anlaşmalar sayesinde teşkilat mensuplarının verilen hizmetlerden indirimli yararlanacaklarını ifade etti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yapılan diğer faaliyetleri şöyle anlattı:

“Esnaf sanatkârlarımız ve yanlarında çalışanlara yönelik 285 konutluk 3. etap toplu konut projesi kuraları çekilmiş olup, inşaatların yapımı devam etmektedir. Ekonomiye bir nebze de olsa katkıda bulunan yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızı Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin katıldığı heyetle Erkilet Havaalanında karşıladık. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası bu yıl 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi önünde ve Bünyan ilçemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından 2022 yılı İlin Ahisi, İlin Kalfası ve İlin Çırağı ile odalarımız tarafından ilin ahisi, aday adayı gösterilen üyelere Birliğimizce plaket ve kaftan giyme töreni düzenlenerek, plaketleri takdim edilmiştir. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, Ticaret Bakanımızın teşrifleriyle Kayseri Esnaf ve Sanatkâr Buluşması’nı gerçekleştirdik. Esnaf ve sanatkâr buluşmasında sorunlarımızı ilk ağızdan Bakanımıza ilettik, ayrıca odalarımızın göndermiş olduğu sorunlar ile ilgili dosya da Bakanımıza takdim edilmiştir. Belediye başkanlarımızı ve siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret ederek, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları ile ilgili dosyaları takdim ettik. Birlik Yönetim Kurulu olarak odalarımızı ziyaret ederek, odalarımızın ve odalara bağlı esnafların sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.”

Başkan Şeyhi Odakır’ın faaliyetleri anlatmasının ardından toplantı Birlik Denetim Raporu’nun okunmasıyla devam etti. Raporun ardından Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Alan, Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan kürsüye gelerek talep ve önerilerini dile getirmesiyle Başkanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Şeyhi Odakır, Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.