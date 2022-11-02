KESOB yönetimine AB proje önerileri anlatıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu üyelerine Avrupa Birliği (AB) proje önerileri anlatıldı.

KESOB Konferans Salonu’nda yapılan sunuma KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Gonca Ertuğrul, KESOB yöneticilerine AB projeleri ve muhtemel proje konuları hakkında geniş bilgiler verdi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, AB projelerini çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

“Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan AB projeleri konusunda Gonca Ertuğrul hanım bir sunum gerçekleştirdi. Proje önerilerini anlattı. Biz KESOB olarak AB projelerini çok önemsiyoruz. Bu konunun üzerine eğiliyor, çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstiyoruz ki odalarımız için ayrı ayrı projeler üretelim. Böylece esnafımız da odalarımız da bunlardan faydalansın. Bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Söz konusu projeler biraz daha netlik kazanıp olgunlaştığında, ortaya iyi bir sonuç çıktığında ayrıca bunları da paylaşacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, sunum yapan ve bu konuda bizlere yardımcı olup çalışan Gonca Ertuğrul hanımefendiye teşekkür ediyorum.”