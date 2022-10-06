KESOB Başkanı Odakır’dan sanayi sitesi atağı

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki heyet, Yeşilhisar ve Yahyalı’da sanayi sitesi kurulması için Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’le görüştü. Başkan Odakır, “İlçelerimizde de sanayi sitesi kurulması için imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız, gayret göstereceğiz” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri birliğe bağlı odalara yönelik iade-i ziyaret turlarına devam ediyor. Bu çerçevede ziyaretlerin durağı Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası oldu. Oda ziyaretlerinin devamında KESOB Başkanı Odakır ve beraberindeki heyet tarafından Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ziyaret edildi.

Yeşilhisar’da gerçekleşen oda ziyaretinin ardından KESOB Başkanı Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haluk Sivri ve beraberindeki heyet, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Taşyapan ile ilçeye sanayi sitesi kurulması konusu görüşüldü. Başkan Halit Taşyapan, konuyla yakından ilgilenerek, takipçisi olacağını söyledi.

Yahyalı’daki oda ziyaretlerinin devamında ise Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ziyaret edildi. KESOB Başkanı Odakır ve Yönetim Kurulu üyelerine Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem de eşlik etti. Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk’le ilçede sanayi sitesi kurulmasına yönelik neler yapılabileceği hakkında görüşmeler ve fikir alışverişleri yapıldı. Başkan Esat Öztürk, sanayi sitesi fikrinin ilçeye değer katacağını ve neler yapılabilirse destek olacaklarını belirterek, ziyaretçi heyete teşekkür etti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ziyaretler hakkında bir değerlendirme yaptı. Başkan Odakır, odalara yönelik ziyaretlere devam edeceklerini belirtti. Odakır, ziyaret turlarının Yeşilhisar ve Yahyalı durakları hakkında şunları söyledi:

“Odalarımıza yönelik ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizde odalarımızı dinliyoruz, projelerimizi konuşuyoruz, taleplerini alıyoruz. Yeşilhisar’daki oda ziyaretimizin ardından belediye başkanımız Sayın Halit Taşyapan’ı da ziyaret ettik. Başkanımızla ilçede sanayi sitesi kurulmasına yönelik neler yapılabileceğine yönelik istişarelerde bulunduk. Olumlu bir yaklaşım gösterdi ve konunun takipçisi olacağını aktardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine Yahyalı’da oda ziyaretimizin ardından Yahyalı Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk’ü de ziyaret ettik. Tıpkı Yeşilhisar’da olduğu gibi Yahyalı’da da bir sanayi sitesi kurulması fikrini görüştük. Başkanımız da konuyu değerli buldu ve Yahyalı’ya değer katacağını, imkanlar dahilinde ne yapabileceklerse destek olacaklarını belirttiler. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda ziyaretlerimiz çok verimli geçti. Esnaf ve sanatkârlarımız için çalışmaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz.”