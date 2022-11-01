KESOB Başkanı Odakır: ”Gurur verici tarihi bir ana şahitlik ettik”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yerli ve milli otomobil Togg’un Bursa Gemlik’teki fabrika açılış törenine katıldı. Başkan Odakır, “Ülkemiz adına çok sevindirici, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına yaklaştığımız bu zamanlarda gurur verici bir tarihi ana şahitlik ettik” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’un fabrika açılış törenine katıldı. Başkan Odakır’a Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Hamdi Merkezoğlu da eşlik etti.

“Hasret son buldu”

Başkan Odakır, Türkiye’nin yıllardır yerli ve milli otomobil üretimine hasret çektiğini, bu hasretin artık son bulduğunu dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışı otomobil sektöründe Türkiye’nin de artık kendi markası ve tesciliyle, yerli ve milli üretim atılımı sayesinde daha çok söz sahibi olacağına vurgu yapan Başkan Odakır, “Türkiye de artık bu alanda söz sahibi. Her alanda yaptığı üretim ataklarıyla dikkat çeken ülkemiz, otomobil alanında da adını duyuracak” dedi. Başkan Şeyhi Odakır, fabrika açılış töreninin ve ilk TOGG’un banttan indirilmesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmasının anlamlı olduğuna değinerek; “Ülkemiz adeta Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına büyük bir iddia ile girmekte. Cumhuriyet Bayramı’nda böyle bir etkinliğin yapılması da çok anlamlı oldu, Cumhuriyet’imize yakışır bir yatırımın ülkemize kazandırılması önemli bir hamle olarak kayıtlara geçmiştir” diye konuştu.

“Bu mutluluğu, gururu paylaşıyoruz”

Odakır, “Cumhurbaşkanımızın ve girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın öncülüğünde Türkiye tarihi bir işe, yatırıma, markaya imza attı. Ülkemiz adına çok sevindirici ve heyecan verici olarak görüyorum. Biz de cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaştığımız bu zamanlarda gurur verici bir tarihi ana şahitlik ettik. Şimdinin ve geleceğin yenilikçi teknolojisiyle bezenmiş, çevre dostu elektrikli yerli ve milli TOGG’umuz, Türkiye’ye her alanda çok şey kazandıracaktır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir heyecan oluşturduğunu gözlemliyoruz. Birçok alanda ülkemiz yerli ve milli yatırımları ve atılımları sayesinde adından söz ettirdiği bir dönemde otomobil alanında da bu hamle çok konuşulacaktır. Yeni yatırımlar sayesinde de birçok sektörde canlılık da yaşanacağını öngörüyoruz. Ülkemizin menfaatine ve iyiliğine olan her şeyin yanında oluruz. Bu yüzden bu mutluluğu, gururu paylaşıyor, başta cumhurbaşkanımıza, yatırımcılarımıza emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Odakır, törenin ardından TOGG’un farklı model otomobillerini inceledi ve prototipine de imzasını attı.