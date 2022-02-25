Son Dakika
Dubai’de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz’dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu’nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk eğitim sistemini ileri taşıyacak her türlü teklife, her türlü tenkite açığız"
Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı
Kayseri’de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
KAYSERİ 25.02.2022, 14:59
Kayseri’de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi’nde ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (24) JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, cezaevine teslim edildi.