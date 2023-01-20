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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
KAYSERİ 20.01.2023, 20:46
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. yakalandı.
K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.