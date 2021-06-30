"Kerem ile Aslı" Sergisi tarihi Kayseri Kalesi’nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından hazırlanan ve büyük ilgi gören canlı anlatımlı sanal sergi, şimdi de Kayseri Kalesi’nde vatandaşlarla buluşuyor. Bu kapsamda “Erciyes’te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı” ismiyle açılan sergi Kayseri Kalesi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği kurslarla ve sergilerle, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan Kerem ile Aslı’nın hikâyesinin anlatıldığı sergi, bu kez de tarihi Kayseri Kalesi’nde sanatseverlerle buluştu. Kerem ile Aslı Hikâyesi’nin on dört tane sahnesi üç boyutlu olarak gösterilecek.

Diaroma sanatının birtakım teknikleri de kullanılarak ve birçok KAYMEK eğitmeni tarafından hazırlanan sergide, Tezhip, Edirnekari, Resim, Naht, Cam Boncuk Tasarımı, Seramik, Seramik Boyama, Giyim Süsleme Sanatı, Keçe İğneleme, Ev Tekstili, Kat’ı, Kilim Dokuma, Kumaş Boyama, Çini, Gümüş İşlemeciliği, İğne Oyası, Maraş İşi ve Ahşap Boyama gibi birçok sanattan faydalanıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği üç boyutlu birçok esere de yer verilen sergi 10.00-19.00 saatleri arasında kale içerisinde ziyarete açık olacak.

Minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, bir ağaç dalına asılan Kerem’in Aslı’ya yazdığı şiirler de sergide yer alıyor.

KEREM İLE ASLI’NIN ÇOK BİLİNMEYEN HİKÂYESİ

Halk anlatılarından ve yazılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre din farklılıkları üzerine kurulmuş bir sevda hikâyesi olan Kerem ile Aslı, 16. - 17. yüzyılda yaşanmış ve kahramanlarının Kayseri’de kavuştuğu bildiriliyor. Kerem ile Aslı’nın, yine Kayseri’de yanıp kül olduğu, küllerinin ise Erciyes’te gül olduğu belirtiliyor.