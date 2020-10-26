Kentin Doğusunu ve ve Batısını birleştiren üçüncü alternatif yol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımda önemli bir hamle daha yaparak, şehrin doğusundan Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ve Şehir Hastanesi gibi ana noktalara ulaşımı kolaylaştırarak şehrin batısını birleştiren yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Bekir Yıldız Bulvarı’nın devamında 4 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla birlikte 15 kilometrelik yolda kesintisiz ulaşım imkânına kavuşuldu.

Kayseri’de “Planlı Şehirleşme’ anlayışıyla yaptığı çalışmaları sürdüren Başkan Büyükkılıç, her hizmette olduğu gibi yapılan asfaltlama çalışmalarını da titizlikle takip ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kente armağan ettiği Kayseri Şehir Hastanesi’nin önünden Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ve çevre yola bağlantı imkânı veren Bekir Yıldız Bulvarı’nın devamı niteliğindeki 4 km’lik üçer şeritlik yolun asfalt ve altyapı çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

BEKİR YILDIZ BULVARI’NIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Kayseri’de yapılan yol ve asfalt çalışmalarının standartlarının yüksek olduğunu ifade eden Büyükkılıç, ulaşım hizmetlerinde kaliteye önem verdiklerini belirtti. Büyükkılıç, “Şehir Hastanemizin yanı başındayız. Kavşak düzenlemesi tamamlandı. Bu kavşaktan itibaren çevre yola bağlanacak olan Bekir Yıldız Bulvarı’nın devamı niteliğindeki 4 kilometrelik gidiş geliş itibariyle üçer şeritlik yolumuzun asfalt ve altyapı çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. İnşallah birkaç gün içerisinde buranın asfalt çalışmalarını tamamlayıp, İpek Saray, 30 Ağustos Bulvarı güzergâhı üzerinden gelen vatandaşlarımız çevre yola rahatlıkla ulaşabilecek ve vatandaşlarımız Organize Sanayi, Serbest Bölge gibi şehrin batısına kesintisiz gidebilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Standardı yüksek, ulaşımı kolay, pratik ve güvenli bir yol. Allah kaza bela vermesin. Vatandaşlarımızın da tedbir alıp, bu yönde de gayret göstermesini bekleriz.” ifadelerini kullandı.

20 BİN TON ASFALT

Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’nden Serbest Bölgeye, Kayseri Şehir Hastanesi’nden Şehir Merkezi’ne kadar kentin doğusunu ve batısını birleştirecek olan 4 kilometrelik yol için 20 bin ton asfalt kullanıldığını belirtti. Vatandaşlara, 3’ncü alternatif yol olarak hizmete sundukları yolu kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Büyükkılıç, “Altyapısıyla birlikte konforlu bir şekilde hazırladığımız 4 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla toplam 15 kilometre uzunluğa ulaşan Bekir Yıldız Bulvarı, zaman ve yakıt tasarrufu açısından da önemli bir kazanım sağlayacak” diye konuştu.