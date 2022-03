Kendini Turkovac’a adadı

İstanbul’da yaşayan Lerzan Özder, faz-1 ve faz-2 çalışmaları Erciyes Üniversitesi’nde yapılan yerli korona virüs aşısı Turkovac’a destek olmak kolları sıvadı. Telefonla yetkililerle iletişime geçen Özder, Turkovac için gönüllü olmak istediğini bildirdi. Ardından 17 kez İstanbul’dan Kayseri’ye gelen Lerzan Özder, yerli korona virüs aşısının geliştirilmesine katkıda bulunduğu için mutluluk yaşadı.

Kayseri’de Aile Hekimleri Federasyonu üyesi dernekler tarafından düzenlenen Anadolu Aile Aile Hekimliği Kongresi’ne özel davetli olarak katılan Özder, burada yaşadıklarını anlattı. Sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif bir insan olduğunu kaydeden Lerzan Özder, "Türkiye’de her zaman kavga etmek için her konu uygundur. Birileri bir işe başlar ve birileri de bu neden yapılıyor diye hep sorgularlar. Baktım ki aşı konusu çok politize edilmeye başlandı. Bende bunun üzerine anneme eğer yerli aşı yapılırsa bende aşımı yerli aşıdan yaptıracağım dedim. Benim babam emekli asker ve bizde eğer ülke menfaati olan bir şey varsa her şekilde destek olunur. Taksiyle giderken radyoda yerli aşı için gönüllü arandığını duydum. Bunun üzerine hemen Kayseri’yi arayıp gönüllü olmak istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Turkovac için ilk olarak telefonla başvuru yaptığının altını çizen Özder, "Telefonda kaydımı yaptılar ve Kayseri’ye birkaç kez gelmem gerektiğini söylediler. Sonra aradan bir kaç ay geçti. Sanırım o sırada çalışmalar devam ediyordu. O süreçte ben artık çalışma dışı bırakıldım diye düşünmüştüm. Çünkü İstanbul’da yaşadığım için mesafe nedeniyle seçilmediğimi düşündüm ama daha sonra arandım ve gönüllü grubuna katıldım. Ben İstanbul’dan Kayseri’ye 17 kez geldim. Çünkü çalışmanın ikinci bir boyutu daha vardı ve ona da katıldım. Bugün 17. kez geldim, kanımı verdim ve bu mutluluğu yaşamış oldum. Benim arkadaşlarım dahi aşıya çok mesafeliydiler. Ayrıca aşı çalışmalarının da Türkiye’de ne kadar güzel ve sağlıklı bir ortamda yapılabildiğine dairde hiç bir fikir yoktu. Ben bu çalışmaya katılarak sadece bedenimle değil kendi deneyimimi ve becerilerimi nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Hem sosyal medya hesaplarından hem de kendi çevreme hep Turkovac’ı anlattım. Kayseri’ye her gelişim bana başka bir öğretti, bir başka maceraydı. Türkiye’de böyle bir değerin olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Ben bu çalışma içerenindeyken hekimlerimize olan saygım daha da arttı" şeklinde konuştu.