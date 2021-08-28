banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Kendini eve kilitledi, intihar etmek istedi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyerek intihar edeceğini söyleyen şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

KAYSERİ 28.08.2021, 08:40
Kendini eve kilitledi, intihar etmek istedi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyerek intihar edeceğini söyleyen şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda K.K., balkona çıkarak kendini atacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri pencerenin ardından branda açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için uğraştı. K.K., yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Evin kapısını açarak dışarı çıkan K.K., olay yerinde bulunan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastane kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık