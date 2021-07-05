01-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında Konya’da yapılan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde mücadele eden Kocasinan Belediye Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda yapılan müsabakalarda minikler kategorisinde yarışan Kenan Eren Kahraman büyük bir başarı sergileyerek Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Kenan Eren Kahraman’ı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.