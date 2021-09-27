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’Kebikeç Spor Kahve’ Projesine büyük ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2020-1 döneminde kabul edilen Kebikeç Spor Kahve Projesi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ 27.09.2021, 11:41
’Kebikeç Spor Kahve’ Projesine büyük ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2020-1 döneminde kabul edilen Kebikeç Spor Kahve Projesi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri’de gençlik ve spor alanında başarılı faaliyetlerle ön plana çıkan Uluslararası Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yazılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul gören "Kebikeç Spor Kahve" Projesi gençlerin ilgisini çekiyor. Talas’ta tarihi Ali Said Paşa Caddesi (Osmanlı Sokağı) üzerinde bulunan proje koordinatörlüğünde gençlerle yıl boyunca kitap okuma film kritikleri, kariyer sohbetleri ve kitap okuma halkaları gibi faaliyetlerle gençlerin daha etkin ve verimli zaman geçirmeleri amaçlanırken, donanımlı ve özgüven sahibi bireler olmaları hedefleniyor.

Projeye katılım gösteren gençlerden 32 genç düzenlenen programla Sivas’a gittiler. Sivas’ta tarihi ve turistik yerleri gezen gençler, şehir hakkında bilgi aldı.

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