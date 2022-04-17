banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte

Kazım Yücel: “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak”

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’nin turizm acentelerine ve turistlere yeterince tanıtılmadığını söyleyerek, “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak” dedi.

KAYSERİ 17.04.2022, 12:33
Kazım Yücel: “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak”

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’nin turizm acentelerine ve turistlere yeterince tanıtılmadığını söyleyerek, “Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak” dedi.

Kayseri’nin tanıtımı için hiçbir çalışmanın yapılmadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Biz uzun yıllardır Kayseri ve Kapadokya arasındaki mesafe yakınlığından ve oraya gelen yoğun turistin Kayseri’ye 1 tanesinin bile gelmemesinden yakınan ifadeleri hem meydanlarda, hem sahalarda hem de ekranlarda ifade ediyoruz. Kayseri Valiliği’nin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bu konu ile ilgili hiçbir çalışması yok. Dolayısıyla bunu bir kez de mecliste bütün belediye başkanlarına ifade etmek gerekli. Bu şehir sadece onların değil, hepimizin. Kapadokya bölgesine gelen 3 ile 4 milyon turistin günde 300 tanesini yani 300 çarpı 30 ayda 10 bin, 12 ayda 120 bin turist Kayseri’ye gelse Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 1 yıllık bütçesi kadar parayı burada harcayıp gidebilir. Büyükşehir Belediyesi 1 yıllık bütçeyle burada ne yapıyorsa, gelen turistin getirmiş olduğu bu rakamla bir o kadar daha bütçeyle demek ki bir şeyler daha yapılabilir” dedi.

Yücel, Kayserinin birçok bölgesini ve özelliğini yerli halkın dahi bilmediğini ve bunların tanıtılmamasının üzücü olduğunu söyleyerek, “Kayseri’de turizmin en azından geçmiş yıllardaki gibi olabilmesi adına turizm acentelerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, valiliğin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Kayseri ile ilgili broşürler göndermesi lazım. Yurtdışında hangi ülkeden geliniyorsa Kapadokya bölgesine, turistleri getiren acentelere Kayseri’yi anlatan broşür koymak gerekiyor. Gevher Nesibe Şifa Hastanesi Kayseri’de mesela. Bununla ilgili kimin bilgisi var? Kaniş, Kültepe, Karum’dan kimin bilgisi var? Kayseri halkının dahi bu konularla ilgili bilgisi yok. Bunlar Kapadokya bölgesindeki acentelere, otellere anlatılmalı. Buraya gelen turist akşama kadar Kapadokya’yı gezince akşam da bir Kayseri’ye gelmeli, meydana inmeli ve buradaki esnafları en azından ziyaret edip ticaretlerine katkı sağlamalı. Bunlarla ilgili kim gayret gösterecek? Sürekli ifade ediyoruz bu bölge ile ilgili, eğer Kayseri’ye yerli turistin gelmesini istiyorsanız oturduğunuz yerden olmaz. Bütün illere, Kayseri billboardlarına girildiği gibi oralara da “Kayseri’de dünyanın ilk hastanesi var. Biliyor musunuz?” gibi broşür ve ya ilanlarla Türkiye genelinde reklam yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olur. Kayseri iç ve dış turizmini kaybetmiş. Burada dev gibi bir şehir var ama bunun hiçbir yerde anlatılmadığını görmekten de üzüntü duyuyoruz ve bunu hatırlatmak istedik” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 73
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 61
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur