Kazım Yücel: “Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz”
İYİ PARTİLİ KAZIM YÜCEL, VATANDAŞLARI VE ESNAFI DİNLEMEYE DEVAM EDİYOR. YÜCEL'İN BU KEZ ADRESİ TALAS İLÇESİ OLDU. İYİ PARTİ TALAS İLÇE BAŞKANI FAİK DEMİR, TALAS İLÇE YÖNETİMİ VE MECLİS ÜYELERİ İLE BİRLİKTE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİREN KAZIM YÜCEL, "BİZLER SADECE SEÇİM ZAMANLARI DEĞİL, YILIN 365 GÜNÜ VATANDAŞIN ARASINDAYIZ VE SORUNLARINI DİNLİYORUZ. NOT ETTİĞİMİZ SORUNLARI BULUNDUĞUMUZ MECLİSLERE TAŞIYORUZ" DEDİ.
İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşları ve esnafı dinlemeye devam ediyor. Yücel’in bu kez adresi Talas ilçesi oldu. İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, Talas ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Kazım Yücel, "Bizler sadece seçim zamanları değil, yılın 365 günü vatandaşın arasındayız ve sorunlarını dinliyoruz. Not ettiğimiz sorunları bulunduğumuz meclislere taşıyoruz" dedi.
İyi Partili Kazım Yücel, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, bu kez ilçe sakinlerinin daveti ile Talas oldu. Talas’ta esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Yücel’e İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri eşlik etti.
BİR İNSAN ALYANSI NEDEN BOZDURUR?
İyi Parti heyeti ziyaretlerine bir kuyumcu dükkanı ile başladı. Kuyumcuda ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Kuyumcu esnafı dükkanda bozdurulan altını gösterdi. Bozdurulan altınlar içinde alyanslar dikkat çekti. Kuyumcu esnafı İyi Parti heyetine ekonominin ne durumda olduğunu göstermek amacıyla "Bir insan alyansı neden bozdurur?" diye sordu. İyi Parti heyeti de hep birlikte "Durumu vahim olduğu" için yanıtını verdi. Kuyumcuda ekonominin kötü olduğu ve ülkenin yönetilemediği konuşuldu.
Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti daha sonra ilçede bulunan bir çok esnafın dükkanını ziyaret etti.
BÜYÜK TORPİL İSTİYORLAR
Ziyaretin en çarpıcı kısmı ise bir vatandaş ile yapılan sohbet esnasında ortaya çıktı. Çocuğuna iş bulamayan bir anne bundan dert yandı. İş için gittiği yerde torpil istendiğini bu torpilin de büyük olması gerektiğinin vurgulandığını belirtti. Korka korka isim veren anne, iş bulamayan kocaman oğlunun ağladığını anlattı. Anne, iş bulmak için illa bir bakan tanıdığının bulunması gerektiğini ancak kendisinin böyle bir kimseyi tanımadığı için de oğlunun işsiz kaldığının göstergesi olduğunu söyledi.
SADECE SEÇİMLERDE DEĞİL
Yücel, yerel anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların da sorunlarını meclislere taşıyacaklarını belirtti. Yücel, "Esnaflarımızın bir çoğu ekonomik anlamda müşterisizlikten, piyasaların durgunluğundan, ekonomik sıkıntıların artık had safhaya geldiğinden ve dükkanı siftah etmeden kapattıklarını bize illettiler. Belediye noktasındaki şikayetlerini de ilettiler. Her bir arkadaşımız ilgili noktaları bu şikayetleri iletecek ve çözüm yollarını arayacak. İyi Parti olarak bizler sadece seçimlerde oy istemek için vatandaşın arasına katılmıyoruz. Yılın 365 günü vatandaşlarla iç içe bir politika izliyoruz. Onları dinliyor ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" dedi.
İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir de ziyarete ilişkin değerlendirmesinde "Esnafımız pandemiden dolayı sıkıntıya girmiş. İşleri düşmüş. Sorunlarını çözebilmek için ne yapabiliriz diye konuştuk" dedi.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3