Kazım Yücel: "Esnaf için faizsiz kredi oluşturulmalı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, faiz artışını eleştirerek, "Esnaf için faizsiz kredi oluşturulmalı" dedi.

Kaleönü Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Yücel, artan faiz oranlarının zor durumda olan esnafları sıkıntıya soktuğunu söyledi. Piyasanın durumunun zaten kötü olduğunu, artan faiz oranları ile beraber daha da kötüleşeceğini kaydeden Yücel, esnaflar için faizsiz kredi oluşturulması gerektiğini belirtti.

İyi parti Büyükşehir Belediye meclisi Grup Başkan vekili Yücel, "Faiz artışlarından sonra Kayseri esnafımızı ziyaret etmek istedik. Onların hatırlarını sormak istedik. 1 yıllık pandemi sürecinde vatandaşımızın ve esnafımızın sıkıntısını bizde biliyoruz, Türkiye’de biliyor. Açıklanan 2 baz puanlık artışın neye tekabül ettiğini esnaflarımızla sohbet edelim istedik. 17’den 19’a çıkan 2 baz puanlık artış tabi ki faiz lobilerinin işine yaradı. Bu 2 baz puan bankalarda 3 ortalama faiz artışıyla da esnafın ev ve iş kredisine, tüketici kredisine yansıyacağını biliyoruz. Zaten piyasanın durumunun kötü olduğu ortada. Esnaf için faizsiz kredi oluşturulmalı. Esnaf sabah işyerine geliyor ve siftah etmeden gidenler oluyor. Esnafları ziyaretimizde pandemi dönemini bahane edenler var veya vatandaşta para yok diyenler var. Bu anlamda Kayseri’nin akilleri bir takım konularda yatırım getirmelidir. Faizin artışı ilerleyen günlerde başka sıkıntılarda ortaya getirecek. Kişilerin bankaya gidip kredi alma imkanlarını bitirecek. Dolayısıyla para daralacak. Yurtdışına döviz gitmesin, faiz yükselsin derken iç pazardaki bu daralmayı Kayseri’den bir kez de biz ifade etmek istedik" ifadelerini kullandı.