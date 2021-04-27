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Kazada savrulan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ 27.04.2021, 19:45
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Kazada savrulan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Murat Özçelebi Caddesinde meydana gelen kazada, 38 AFA 356 plakalı otomobil ile 38 YC 805 plakalı otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile otomobillerden bir tanesi savrularak ters döndü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ters dönen otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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