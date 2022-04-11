KAYÜ’lü öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi bu zamana kadar yaklaşık bin öğrenciye hizmet verirken, Çamaşır Yıkama Merkezi’ni gezen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Akademi Tesisi’ndeki öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Çamaşır Yıkama Merkezi, açıldığı günden bu yana toplam 952 öğrenciye hizmet verdi. Başkan Büyükkılıç’ın öğrenim gören öğrencilere katkı sağlamak için ‘150. Yılda 150 Proje’ içerisine dâhil ettiği, 22 çok fonksiyonlu çamaşır yıkama ve kurutma makinesiyle ücretsiz hizmet veren merkez, yükseköğrenim gören öğrencilerin çamaşır yıkamak için harcayacağı zaman ve eforu eğitim için kullanmasına imkân tanıyor. Öte yandan “Çamaşır Yıkama Merkezi”ni gezen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu anlamlı ve önemli hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Prof. Dr. Karamustafa, üniversite öğrencileri adında genç ve öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından oluşturulan ve Kayseri’de öğrenim gören üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Çamaşır Yıkama Merkezi’ni gezdik. Genç ve öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a üniversite öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’yi eğitim şehri olarak niteleyerek eğitimin ve öğrencinin yanında olmaya gayret gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, destek çalışmalarının yanı sıra eğitim ve kültür işlerini yürüten KAYMEK sayesinde Kayseri genelinde 13 farklı noktada 11 farklı birimi ile sanat ve mesleki eğitim kursları, kültür, sanat faaliyeti ve sergiler düzenleyerek 2021 yılında toplam 161 bin 435 vatandaşa dokundu.