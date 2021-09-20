Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
KAYÜ’den Ödüllü İllüstrasyon Yarışması
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2021 yılı İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere ’İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu illüstrasyon yarışması düzenleyecek.
KAYSERİ 20.09.2021, 13:59
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2021 yılı İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere ’İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’ konulu illüstrasyon yarışması düzenleyecek.
Katılımın herkese açık olduğu ve adayların serbest teknik kullanarak en çok iki çalışma ile katılabileceği bu yarışmaya son başvuru tarihi 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. Katılımcılar; yarışma için detaylı bilgiye Kayseri Üniversitesi’nin web sayfasındaki illustrasyon.kayseri.edu.tr adresinden ulaşabilecek.