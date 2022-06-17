KAYÜ Yeşilhisar MYO’da mezuniyet coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Yeşilhisar MYO’dan 2021-2022 bahar döneminde mezun olan öğrencilere törenle diplomaları verildi ve şed kuşatıldı.

Yeşilhisar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet ve şed kuşanma törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Yahyalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ali Kaplan, Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, ilçe protokolü, sanayiciler, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende üniversitenin tanıtım filmi izletildi. Daha sonra kürsüye gelen Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, Yeşilhisar MYO’nun kuruluş ve gelişim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül konuşmasında dünya genelinde yaşanan salgında gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, sağlıklı hayvansal gıda üretiminde veteriner hekimlerin rolüne vurgu yaptı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, Yeşilhisar Belediyesi, Yeşilhisarlı hayırseverlerin Yeşilhisar MYO’da yaptığı katkıları anlattı ve okulun daha da gelişip büyümesi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da öğrencileri ve ailelerinin kutladı. Öğrencilere mezuniyetinin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan Rektör Karamustafa, öğrenmenin süreklilik arz ettiğini ve her daim devam ettiğini, önemli olanın kişinin yaptığı işte kendisini yetiştirmesi, sürekli geliştirmesi, ailesine, vatanına ve milletine fayda sağlaması olduğunu ifade etti. Kayseri Üniversitesi olarak gerek okulda verdikleri teorik eğitim, gerekse saha eğitimleri ile öğrencileri mezuniyet sonrasındaki iş hayatına en iyi şekilde hazırladıklarını da kaydeden Rektör Karamustafa, üniversitenin misyonun da bu yönde olduğunu vurguladı.

Konuşmasında üniversite olarak mezuniyet törenlerinde kep yerine neden öğrencilere şed kuşadıklarını da anlatan Rektör Karamustafa, kadim kültürün önemli bir bileşeni ahiliğin en büyük sembollerinden şed kuşanmanın öğrencilere bilgi, tecrübe, vefa ve sabır değerlerine işaret ettiğini ve bu kültürle yetişen öğrenciden beklentinin başta ana babasına, ailesine, yakınlarına, vatanına ve milletine daha çok fayda sağlaması olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından okul birincisi Harun Açıkgöz, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve şed kuşatılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık ile Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği bölümlerinden 30 öğrenci mezun oldu.