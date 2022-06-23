KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44. Dönem Mezunlarını Verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44. dönem mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ragıp Dost, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Müdürü Dursun Ayyıldız, MYO Müdürleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende üniversitenin tanıtım filmi izlendi. Daha sonra mini Türk Halk Müziği konseri verildi. Protokol konuşmalarında Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, tüm mezun öğrencileri kutlayarak konuşmasına başladı. 1975-1976 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlayan okullarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ercan Karaköse, 7 bölüm 12 programda öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek meslek hayatına hazırladıklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile Kayseri Üniversitesi’nde uygulamalı eğitime son derece önem verildiğini ifade eden Rektör Karamustafa, üniversitenin kuruluşundan itibaren OSB’lerde MYO kurma çalışmalarını önemsediklerini ifade etti. Rektör Karamustafa; “Mesleki ve teknik eğitim, sanayimizin daha nitelikli işgücüne kavuşması için önem verilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına girmeyi hedef edinen Kayseri Üniversitesi bu alandaki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Eğitimi sahaya, yani uygulama alanına taşımaya çalışan üniversitemiz, OSB’lerde OSB MYO kurulma çalışmalarında önemli yol almıştır. Mimarsinan OSB’de OSB MYO kurulması işini projelendiren, Kayseri 1. OSB’de ise projelendirme aşamasında olan Kayseri Üniversitesi, öğrencinin bizzat mesleğini sahada uygulamalı olarak öğrenmesini sağlayacak ve bu sayede de daha nitelikli eğitim alacak öğrencilerimizin iş bulması daha da kolaylaşacaktır. Öğrenci, öğretim elemanı, girişimci, mühendis, tekniker ve teknisyen hem üretim merkezleri olan fabrikalarda hem de eğitim merkezleri olan okullarda birlikte olabileceklerdir. Ben tüm mezun öğrencilerimizi kutluyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu. Rektör Karamustafa konuşmasında öğrencilere mezuniyet törenlerinde şed kuşatmalarının ne anlama geldiğini de anlatırken, kadim kültürümüzün önemli bir parçası olan ahiliğin sembollerinden şed kuşanmanın öğrencilere bilgi, tecrübe, vefa ve sabır değerlerini hatırlattığını ve idrak etmelerinin önemini vurguladığını söyledi. Rektör Karamustafa; “Annesine ve babasına vefası olmayan kişinin kendisine, ailesine, yakınlarına, çevresine ve vatanına da faydası olmaz. Aile içi saygı ve vefa çok önemlidir. Biz üniversite olarak şed kuşanma ve mezuniyet törenlerimizde öğrencilerimize bilgi, tecrübe ve sabrın yanında vefalı olmaları gerektiğini de vurguluyoruz” şeklinde konuştu

Protokol konuşmalarının ardından okul birincisi Aynur Kıranatlı, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet töreni dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tüm mezunların şed kuşanması ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından sona erdi.