KAYÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yeniden atandı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne 2022/475 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yeniden atandı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’ncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapılan atama 15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’ne yeniden rektör atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek tensipleriyle Kayseri Üniversitesi’ne rektör olarak yeniden atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bu onurlu görevi yüksek tensipleriyle şahsıma yeniden tevdi ederek göstermiş oldukları güvenden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarımı arz ediyorum. Süreçteki değerli katkıları için Yükseköğretim Kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önde gelen üniversiteler arasına girmeyi hedefleyen Kayseri Üniversitesi’nin bulunduğu şehre ve ülkeye faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğini belirten Rektör Karamustafa, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yeni kurulan üniversiteler arasında olmamıza rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettik. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi ve eğitimin sahaya taşınması konusunda büyük çalışmalar yaptık. Ortak akla, veriye ve stratejik yönetim yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan eylem planlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda Kayseri Üniversitesi, kuruluşunun üzerinden geçen 4 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede çok önemli gelişmeler göstermiştir. Üniversitemizin gelişmesinde katkısı olan tüm hayırseverlerimize, siyasetçilerimize, kamu ve özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, tüm akademik ve idari mensuplarımız ile öğrencilerimiz ve kadir şinas Kayserili hemşehrilerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Genç fakat köklü gelenekler ve deneyim üzerine kurulan ve gelişimini büyük bir ivmeyle sürdüren Kayseri Üniversitesi’ni ikinci 4 yılında daha da ileri taşımak için hazırladığımız eylem planlarımız ile zaman kaybetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemizde mesleki ve teknik eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi ve eğitimin sahaya taşınması konusunda çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Üniversitemizin sürekli ileri gitmesi ve gelişmesi için tüm paydaşlarımız ve mensuplarımızla birlikte, var gücümüzle çalışacağız.”