KAYÜ aşçılık programı öğrencileri, Mersin’den ödülle döndü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Gastrofest’ten ödülle döndü. KAYÜ Aşçılık Programı öğrencileri, yemek yarışmalarından birincilik ve üçüncülük ödülü aldı.

Mersin Gastrofest’e 40 ilden şefler, 5 üniversiteden öğrenciler ve lise öğrencileri katıldı. Gastrofest çerçevesinde yapılan üniversiteler arası ana yemek yarışmasında ise KAYÜ Develi Hüseyin Şahin Aşçılık Programı öğrencilerinden Laila Çiçek ve Habibe Eda Taş klasman birincisi olarak kupa ve altın madalya, Merve Işık ve Havva Göynük ise klasman üçüncüsü olarak altın madalya kazandı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mersin’den ödülle dönen aşçılık programı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını kutladı ve başarılarının devamını diledi.