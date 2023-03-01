KAYTUR Büfe İhalesi Yapacak

Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi (KAYTUR); 1 adet büfe/kafeterya için ihale yapılacağını duyurdu.

KAYTUR tarafından Cumhuriyet Mahallesi Meydan Kümeevler adresinde bulunan 1 adet büfe/kafeterya; açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek. İhale; 7 Mart Salı günü saat 10.00’da KAYTUR İhale Salonu’nda yapılacak. Son müracaatın ise 7 Mart Salı günü saat 09.45’e kadar KAYTUR Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılacağı bildirildi.