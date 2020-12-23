KAYSO’nun Sanayide Verimliliği Artırma Projesi hayata geçiyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile yürütülen Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi kapsamında Kayseri’de ki 50 firmaya yalın dönüşüm danışmanlık hizmeti verilecek.

Konu hakkında açıklama yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Verimlilik Koordinasyon Ofisi’nde görev yapacak arkadaşlarımız Yalın Dönüşüm Eğitimi programlarını tamamladılar. Proje kapsamında 2021 yılında, Verimlilik Koordinasyon Ofisimiz tarafından şehrimizde mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünleri ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmamıza yalın dönüşüm danışmanlık hizmeti verilecek” dedi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla öncelikle 50 firmada verimlilik artışı sağlamayı planladıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 2022 ortalarından itibaren Verimlilik Koordinasyon Ofisi olarak Kayseri genelinde sektör ayrımı yapılmaksızın firma bazında bu çalışmaların devam ettirilerek verimliliğin etkilerinin tüm Kayseri sanayisine yayılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Projenin asıl amacının, Kayseri sanayisindeki verimlilik sorununu çözmeye yönelik bir adım olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “OECD’nin 2019 yılı çalışılan saat başına GSYİH verilerine bakıldığında OECD ortalaması 1,1 iken Türkiye -0,2 Polonya 4,2 olarak görülmektedir. Eurostat istatistiklerine baktığımızda işçi verimliliği 2010 yılından itibaren Polonya’da % 5,5 gibi artarken ülkemizde bu oran % 1,5’larda kalmıştır. Bu da gösteriyor ki sanayimizde bir verimlilik sorunumuz var. Yalın üretim teknikleri uygulayan firmalarda yüzde 25 ve üzeri net verimlilik artışı sağlandığını da biliyoruz. Bizim asıl amacımız eğitimlerle bu verimliliği yakalamak ve sürekli hale getirmektir”

Kayseri Model Fabrika ile Verimlilik Koordinasyon Ofisi’nin koordineli halde çalışılacağını belirten Başkan Büyüksimitci “Başta KOBİ’ler olmak üzere yalın üretim tekniklerini kullanarak firmalarımızın süreçlerini iyileştirmelerine, dijitalleşme ve endüstri 4.0 teknolojilerinin sunduğu imkanları gözlemleyerek dünya ile rekabet edebilmeleri için destek sağlayacak Kayseri Model Fabrika ile Verimlilik Koordinasyon Ofisi koordineli halde çalışılacak. Bu iki projemiz firmalarımızın verimliliğini artırarak rekabet güçlerini geliştirmeye katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.