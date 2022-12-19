KAYSO’da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) Aralık ayı meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KAYSO Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra oda bütçesi görüşüldü.

2022 yılı bütçe gelirinin beklentilerinden fazla ve giderin de beklentinin altında olduğunu söyleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2022 yılı gelir bütçesi yüzde 118 oldu yani tahmin ettiğimizin yüzde 18 fazlası. Gider bütçemiz de yüzde 64 gerçekleşme oranımız oldu. Yani tahmin ettiğimizin yüzde 36 altını harcamışız. Bu yılın bütçesinde de beklentimiz giderimizin yine bu civarlarda yüzde 60’larda olacak diye düşünüyoruz. Burada en büyük giderimiz zaten personel ücretlerimiz. Burada da odamızın verdiği hizmetlerin dijitalleşmesi çok önemli. Çünkü bazen evrakları muhasebecilerimize buradan almak daha kolay gelebiliyor ama yazık günahtır. Bir kere buraya harcadıkları para büyük bir maliyet. Belge maliyeti önemli, bir de belgeye de para verecekler. Biz bunu biraz teşvik etmek için online alınırsa ücretsiz diye özellikle yapmak istedik. Önümüzdeki süreçte dijitalleşmemiz arttıkça bu tür kolaylıklar sağlayacağız. Zaten dijitalleşmenin amacı da bu. Ben tekrar bize gösterilen güvenden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyüksimitci’nin konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank iş insanlarının sorunlarını dinlerken, toplantı basına kapalı şekilde devam etti.