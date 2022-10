KAYSO ve KTB yönetiminden Başkan Gülsoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte seçimlerde güven tazeleyerek yeniden Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı olan Ömer Gülsoy’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. 3 Oda Başkanı da üyelerin teveccühleri ile tekrar seçilmelerinin önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz ve Kayserimiz için yapacak çok işimiz var. Allah birliğimiz ve beraberliğimizi bozmasın” açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı KAYSO, KTB Yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, mazbatasını alan KTO Başkanı Ömer Gülsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri katıldı.

GÜLSOY : ÇALIŞMALARIMIZA DAHA HIZLI VE GAYRETLİ DEVAM EDECEĞİZ

Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte KAYSO ve KTB heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gülsoy, “Tabi ki bir mücadelenin sonucunda hepimizde güven tazeleyerek geldik. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi birlikte ve uyum içerisinde ülkemiz ve bu şehrin ekonomisine, ticaretine katkı vermek için canla başla çalıştık, bunda sonra ki çalışmalarımıza daha hızlı ve gayretli devam edeceğiz. Üyelerimizin bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Üyelerimiz sağ olsun 3 oda başkanı olarak bizlere yeniden bir teveccüh gösterdiler. Müthiş bir güvenle de bize bu görevi yüklediler. Oy vermeye gelen, gıyabımızda dua eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Buralarda görev yapmak zor. Evimize, eşimize, çocuklarımıza hatta torunlarımıza ayıracağımız vaktimizi buraya ayırıyoruz. Bir tek Allah razı olsun derlerse bundan daha büyük kazanç yok diyorum. Kıymetli Başkanlarım seçim sürecinde bize vermiş olduğunuz destekten ve yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı da şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah yokluğunuz göstermesin. Rabbim bir ve beraber güzel görevler yapmayı nasip etsin “ ifadelerini kullandı.

BÜYÜKSİMİTCİ : BU BİRLİKTELİK KAYSERİ’NİN VE TÜRKİYE’NİN FAYDASINADIR

Ticaret Odasına mazbata aldıktan sonra ilk ziyareti gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de; “Geçtiğimiz dönemde biz şunu gördük. Bizim Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve Sanayi Odamız ile birlikte sergilemiş olduğumuz birliktelik Kayseri’nin ve Türkiye’nin de ciddi şekilde faydasınadır. Bu faydayı çok iyi sağladığımız inancındayım. Bunu da güçlenerek hem de güven sağlayarak 3 oda başkanımızın tekrar seçilmiş olmasında görüyoruz. Kayseri’mize ve Türkiye’mize çok ciddi faydalar sağlayacağımıza, hayır dualarını alacağımıza inancımız tam.” diye konuştu.

“SENİN YANINDAYIZ! KAYSERİ VE TÜRKİYE İÇİN DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Seçim sürecinde de Başkan Gülsoy ile onlarca kez konuştuklarını belirten Büyüksimitci, “Hep şunu söyledik. Sen neredeysen biz oradayız. Verdiğin her kararın arkasındayız. Çünkü biz şunu gördük. Bir abi olarak bir büyüğümüz olarak hakikaten bir duruşu olan, ticaret odamıza bir anlam ve özellik kazandıran, gerçekten ticaret erbabının, sanayicinin yani bizlerin ciddi bir temsilcisiniz. Temsil kabiliyetinizi bütün Kayseri’de demiyorum, Ankara’da İstanbul’da birçok başkanımla görüştüğümde bunu defalarca dile getirdiler. İyi ki sen varsın Başkanım. Biz de her zamanki gibi senin yanındayız. Beraberiz. Kayseri için, Türkiye için daha yapacak çok işimiz var. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnşallah milletinde duasına mazhar olalım. Hayır duası alalım. Tek beklentimiz budur. Buralar hizmet yerleri. Bunu iyi anlamamız lazım. Yeni yönetim ve meclis üyelerimizle aynı şeyi konuştuk. Buralarda milletin faydasına çalışacağımızı iyi bilmemiz gerekir dedik. Hepsi de ilk günden itibaren her türlü çalışmaya hazırlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. “ ifadelerini kullandı.

BAĞLAMIŞ : ÇITAYI YÜKSELTEREK BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise hem hayırlı olsun ziyaretine hem de Ömer Başkanın yanında olduklarını göstermek için geldiklerini ifade etti. Bağlamış, “Birlikteliğimizin simgesi olarak hep beraber bir aradayız. Biz hem Ömer Başkanımızı, hem Mehmet Başkanımızı oda başkanından ziyade bir abi olarak görüyoruz. Kendimize rol model görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek şehrimizdeki sanayici, tarımcı ve ticaret erbabına ve şehrimize hizmet etme yolunda gayretlerimiz oldu. Üyelerimizin de bunu gördüğüne inanıyorum. 3 Odamıza da teveccüh ettiler. Çok şükür yine birlikteliğimizi ayırt etmediler. Bu dönemde de çıtayı yükselterek birlikte hizmet edeceğimize sonsuz inanıyorum. Başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak noktasında rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. “ dedi.

Ziyarette 3 Odanın Yönetim ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri tek tek kendilerini tanıtarak, yeni dönemde yapacakları projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.