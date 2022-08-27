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KAYSO Meclis Başkanı Özkaya; yamaç paraşütü ile uçtu
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.
KAYSERİ 27.08.2022, 13:38
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.
KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Talas ilçesinde bulunan ve yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı haline gelen bin 800 metre rakımlı Ali Dağı’ndan paraşüt ile uçuş gerçekleştirdi. Kenti gökyüzünden seyreden Özkaya; tanıtıma destek sunmak için o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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