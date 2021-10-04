KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Enerjideki Fiyat Artışları Üretimde Tedirginlik Oluşturuyor”

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, birçok sektörü olumsuz etkileyen enerjideki rutin fiyat artışlarının üretimde tedirginlik oluşturduğunu söyledi.

Hammadde, ara malı ve ürün tedarikinde yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra son zamanlarda enerji fiyatlarında yaşanan rutin artışlarında kendilerini zorladığına dikkat çeken Özkaya, üretim maliyetlerini fazlası ile artıran bu duruma bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirtti. Özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın birçok sektörü olumsuz etkileyeceğine vurgu yapan Özkaya, “Üretim proseslerinde ve maliyet kalemlerinde en büyük girdilerden biri olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar demir çelik, çimento, cam ve seramik gibi sektörlerimiz başta olmak üzere birçok sektörü fazlası ile olumsuz etkileyecek gibi durmaktadır” dedi. Enerji yoğun sektörlerdeki maliyet belirsizliğinin sektörlere zarar verdiğini belirten Özkaya şunları söyledi; “Burada belki de en hassas konu, maliyetleri içerisinde doğalgaz ya da elektriğin payı yüzde 3, yüzde 5, yüzde 6 olan bir sektörle, yüzde 30 - yüzde 40’larda olan sektörlerin aynı enerji politikası ile yönetilmesi sürdürülebilir bir durum değildir. Bu tür üretim proseslerinde enerji yoğun sektörlerin rekabet gücünü koruyabilmesi için farklı bir tarife ile desteklenmesi gerekir. Enerji yoğun sektörlerdeki maliyet belirsizliği en önemli gündem maddemiz olmalı ve ilgili kurumlar bu konuda kafa yorarak, gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır."

Ani oluşan maliyet kalemlerinin ihracatçı firmaları da zorladığına dikkat çeken Özkaya, “İhracatçı firmalarımız bazen 6 aylık, bazen yıllık bağlantılar yapmaktadırlar. Fakat ani oluşan büyük maliyet kalemleri, zamlar firmaları zor durumda bırakmaktadır. Bunun yerine yıl içerisine dağıtılmış öngörülebilirliği olan ve satış ve ihracat bağlantılarında sektörlerin uyum sağlayabileceği bir enerji politikasına ihtiyaç olduğu elzemdir” dedi. Enerjide yaşanan krizden hem dünyadaki hem de Türkiye’deki üreticilerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Özkaya, “Enerji fiyatlarındaki artışların başta ötelenmiş güçlü talebin yanı sıra elbette birçok sebebi var. Bu artışlara karşı şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin enerji yoğun sektörler için geçicide olsa bir model üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bizim ülkemizde de bir kamu finansman modeli oluşturup, sektörlerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü kaybetmemesi için formül bulmalıyız” şeklinde konuştu.