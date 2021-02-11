Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 1., 8., 9., 10, 11. ve 25. Gruplar Meslek Komitesi Toplantısı video konferans üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, plastikte hammadde ve navlun sorununu dile getirirken, 2021 yılında inşaat sektöründe yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekerek sektörde faaliyet gösteren firmaları uyardı.

Globalde yaşanan konteyner sıkıntısının ithalatta ve ihracatta navlun fiyatlarını yaklaşık 6 kat artırdığına dikkat çeken Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, dünyada plastik hammadde üreticilerinin ağustos ayından itibaren üretimde kesintiye gittiğini ve bunun da emtia fiyatlarını artırdığına değindi. Özkaya, hammaddede son 6 ayda dolar bazında yüzde 100’den fazla astronomik fiyat artışları yaşandığını vurguladı. Son günlerde toplam üretimlerinin yüzde 15’inin karşılandığı iç piyasada hammaddeye zamlar yapıldığını belirten Özkaya, bununda üretim maliyetlerini aşırı yükselttiğini ifade etti. Yerli hammadde üreticisi firmanın ihracatın yanında yurt içi piyasasının ihtiyaçlarının da karşılaması gerektiğine dikkat çeken Özkaya, “Hammadde ithalatındaki ilave vergiler, gözetim ve referans fiyat gibi ekstra yüklerin gevşetilmesi çok önemli. Birçok ürünün nihai tamamlayıcısı olan plastik sektörünün, önlem alınmaması durumunda diğer sektörlerin hem yurt içi hem de yurt dışı nihai ürün satışını olumsuz etkiler” dedi.

"2021’ inşaat sektöründe daralma yaşanabilir"

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaları da uyaran Özkaya, “TÜİK verilerine göre inşaat sektörü 2020’nin 3. çeyreğinde yüzde 6,4 büyürken, ilk 9 aylık büyüme 5,7 olmuştur. Bu büyümeye en büyük katkının BDDK verilerine göre hükümetin devreye aldığı ve nisan ayından kasım 2020’ye kadar kullandırılan uygun faizli ve taksit imkanlı toplam 280 milyar TL kredinin etkisi büyüktür. Covid-19 nedeni ile verilen destek kredileri sektöre adeta can simidi olmuş, hem yenileme ve tadilat hem de yeni projeler devreye alınmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken bir konunun altını çizmek istiyorum. 2020 yılı kasım ayından sonra hem piyasada oluşan kısmi doygunluk, hem de kredi faiz oranlarının yükselmesine ilaveten şartların zorlaşması 2021 yılının, 2020 yılı kadar şanslı olmadığını göstermektedir. Bu konuda yatırım planı olan değerli üyelerimizin bu hususları dikkate almalarında fayda olduğuna inanmaktayım” diye konuştu.