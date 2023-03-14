KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ABD-Türkiye İş Forumu’na katıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Amerikan Ticaret Odası tarafından Washington’da düzenlenen "Türkiye-ABD İş Forumu: Deprem Bölgesinin Önceliklendirilmesi" konulu toplantıya katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 11 ili ve 14 milyon insanı etkilediğini söyledi. Bölgenin hem sanayi hem de tarım sektörleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu; depremden etkilenen 11 ilin, Türkiye’nin toplam milli gelirinin yüzde 9’unu, ihracatının yüzde 8,5’ini ve tarımsal üretiminin yüzde 14’ünü karşıladığını aktardı. Bölgedeki ekonomik faaliyetin ve üretimin yaklaşık yüzde 50 düşmesinin beklendiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu; bu durumun, ekonomik büyüme üzerinde bu yıl doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacağını kaydetti. TOBB’un bölgeye yönelik yardım çalışmalarını anlatan Hisarcıklıoğlu, gösterdikleri dayanışma için de ABD Ticaret Odası, iş dünyası ve hükümetine teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ile aralarındaki iş birliği anlaşmasını bir yıl daha yenileyeceklerine işaret ederek, "Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, depremin Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde 11 ili kapsayan çok geniş bir alanda yıkıma neden olduğunu ve 47 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yardım çalışmalarını en hızlı ve etkili şekilde yürüttüklerini ve yaraları sarmaya çalıştıklarını anlatan Bakan Muş, bundan sonraki önceliklerinin gerekli hazırlıkları yapmak ve güvenli yerleşim alanlarını inşa etmek olduğunu belirterek, felaketin işletmeler üzerindeki etkisini belirlemek için de geniş çerçeveli bir inceleme yaptıklarını bildirdi.

Toplantı sonrasında, Ticaret Bakanı Muş ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Mercan, TOBB Washington ofisini ziyaret etti.

Toplantıya; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Türkiye ve ABD’den iş dünyası temsilcileri katıldı.