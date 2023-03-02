Kayseri’ye uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs 1 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması yönelik çalışma yaptı. Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda şehre uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şahıs yakalandı.

Ayrıca, şahısların yanında 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.