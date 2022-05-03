Kayseri’ye sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın(Çarşamba)bölgemiz genelinde(Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” İfadelerine yer verildi.