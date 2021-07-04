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Kayserispor’un yeni transferleri idmanda

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışmalara başladı.

KAYSERİ 04.07.2021, 14:31
Kayserispor’un yeni transferleri idmanda

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takıma yeni katılan 3 futbolcu çalışmalara başladı. Transfer tahtasının kapalı olmasından ötürü henüz resmi imza atamayan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışıyor.

Erzurumspor ile yollarını ayıran Emrah Başsan, Alanyaspor’dan ayrılan Onur Bulut ve Boluspor ile sözleşmesini sona erdiren Gökhan Sazdağı sarı kırmızılı takımın idmanına katılarak adaptasyon sürecini geçirmeye çabalıyor.

3 futbolcu, transfer tahtasının açılmasının ardından düzenlenecek imza töreni ile resmen Kayserisporlu olacak.
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