Kayserispor’un son iç saha maçı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezonun son iç saha maçına çıkacak.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, son iç saha maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik 7 yenilgi alan sarı kırmızılılar, Sivasspor maçını kazanıp hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

18 maçın 8’ini bu sezon sahasında oynayan Yukatel Kayserispor, bu maçlarda 4 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez mağlup oldu. Kayserispor bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Yukatel Kayserispor ile Sivasspor arasındaki müsabaka 27 Aralık Pazartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği maç saat 20.00’de başlayacak.