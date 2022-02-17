Kayserispor’un sakat oyuncuları iyileşiyor

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Carlos Mane’nin koronavirüs testi negatife döndü.

Geçtiğimiz hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan Kayserisporlu futbolcu Carlos Mane takıma katıldı. Karantina süreci sona eren Portekizli oyuncu takıma katıldı. Giresunspor maçı hazırlıklarına iştirak eden Mane, antrenman eksiğini gidermek için çalıştı. Diğer yandan sakatlığından ötürü takımdan uzak kalan Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo ve Abdulkadir Parmak da takıma katıldı.

Bu futbolcular, gerçekleştirilen son çalışmada yer aldı.