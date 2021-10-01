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Kayserispor’un rakibi Artvin Hopaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Yukatel Kayserispor’un rakibi Artvin Hopaspor oldu.

KAYSERİ 01.10.2021, 17:06
Kayserispor’un rakibi Artvin Hopaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Yukatel Kayserispor’un rakibi Artvin Hopaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimine, Yukatel Kayserispor Kulübü adına yönetim kurul üyesi Semra Demirer katıldı. Üçüncü Eleme Turuna Süper Lig’den katılan 5 takımında biri olan Yukatel Kayserispor’un rakibi TFF 3.Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor oldu. Sarı-Kırmızılılar 26,27 ve 28 Ekim tarihlerinde Kadir Has Stadyumunda oynanacak.

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