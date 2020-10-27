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Kayserispor’un kupa maçı tarihi belli oldu
HES KABLO KAYSERİSPOR’UN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA KARŞILAŞACAĞI YOMRASPOR MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU.
KAYSERİ 27.10.2020, 09:04
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Hes Kablo Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacağı Yomraspor maçının tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda Hes Kablo Kayserispor ile Trabzon Yomraspor arasında oynanacak maçın tarihini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre, bu müsabakada 4 Kasım 2020 Çarşamba günü Kayseri’de oynanacak. Maçın başlama saati 18.00 olarak açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakayı kazanan taraf bir üst tura yükselecek.
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